Dietrofront Chelsea: l’infortunio di Delap blocca la cessione di Nicolas Jackson

30/08/2025 | 17:24:06

Il Chelsea ha comunicato al Bayern Monaco che non cederà Nicolas Jackson a causa dell’infortunio rimediato quest’oggi (durante Chelsea-Fulham) da Liam Delap, malgrado fossero stati raggiunti tutti gli accordi per un prestito molto oneroso (15 milioni). Questo è quanto riferito da The Athletic. L’attaccante senegalese era arrivato in Germania per completare il trasferimento al Bayern Monaco, ma il Chelsea ha richiesto che il giocatore classe 2001 tornasse a Londra.

Foto: Instagram Jackson