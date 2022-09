Bayern Monaco-Stoccarda 2-2, nervosismo tra Nagelsmann e i suoi giocatori

Dopo la vittoria contro l’Inter per 2-0, sembrava che il Bayern Monaco fosse tornato sulla giusta rotta e invece, questo fine settimana, è incappato in un altro pareggio, il terzo consecutivo, contro lo Stoccarda. A suscitare malumore infatti sarebbe proprio quel 2-2: l’allenatore, Nagelsmann, come riportato da Sport Bild, avrebbe addossato in conferenza stampa tutte le responsabilità della mancata vittoria ai suoi giocatori senza fare un minimo di mea culpa. Questo atteggiamento del tecnico avrebbe portato a qualche tensione all’interno dello spogliatoio.

Foto: Twitter Nagelsmann