Bayern Monaco, si ferma Musiala: lascia il ritiro della Germania

Brutte notizie per il Bayern Monaco e per la Nazionale tedesca: Jamal Musiala si ferma in seguito al problema rimediato nella partita di Bundesliga persa contro il Bayer Leverkusen. Il forte trequartista ventenne, classe 2003, ha rimediato un affaticamento muscolare che non gli permetterà di giocare con la Germania contro Perù e Belgio. Il ct Hansi Flick si è espresso così: “È un peccato che mancherà. Speriamo che torni presto in forma e possa unirsi a noi la prossima volta”. Il selezionatore non sostituirà il calciatore con una nuova convocazione.

ℹ️ @JamalMusiala has pulled out of the squad to face Peru and Belgium with a muscle strain.

Hansi Flick has opted not to call up a replacement: "It's a shame that he will miss out. We hope he's back fit soon and can join up with us next time." pic.twitter.com/G53L7wz6bc

— Germany (@DFB_Team_EN) March 20, 2023