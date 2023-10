Secondo quanto riportato dalla BILD, si riducono le possibilità di vedere Trevoh Chalobah, difensore del Chelsea, con la maglia del Bayern Monaco. I dirigenti tedeschi non sembrano intenzionati a riaprire la trattativa per il giocatore. Una questione che non starebbe riscontrando il sostegno del tecnico Thomas Tuchel, che vorrebbe invece accogliere il classe ’99.

Foto: Instagram Trevoh Chalobah