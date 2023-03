Bayern Monaco, rinnovo vicino per Choupo-Moting

A un passo il rinnovo di contratto per Eric Maxim Choupo-Moting con il Bayern Monaco. Lo riferiscono in Germania, secondo Sky Sport Germania, è in dirittura d’arrivo la firma sul contratto. In scadenza il prossimo 30 giugno, il trentatreenne camerunese dovrebbe firmare un nuovo accordo con scadenza fissata al 30 giugno 2024. Stagione di alto livello per l’ex PSG, fin qui sono 15 reti e 4 assist in 24 presenze totali.

Foto: Instagram Bayern