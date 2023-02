Bayern Monaco pronto a togliere la fascia a Neuer. Sarà Kimmich il nuovo capitano

Stanno facendo discutere le parole rilasciate da Manuel Neuer a Süddeutsche Zeitung. Dopo essersi infortunato alla gamba (e aver terminato la stagione in anticipo) a causa di un infortunio in montagna, il portiere tedesco ha “criticato” il club bavarese per il licenziamento del preparatore dei portieri. Una mossa che – stando quanto riportato da Sport Bild – non è piaciuta al Bayern. A tal punto che il club è pronto a togliergli la fascia da capitano, affidandola al connazionale Joshua Kimmich.

Foto: Twitter Bayern Monaco