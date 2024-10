Bayern Monaco, problema ai tendini per Upamecano. Salta gli impegni con la Francia

Duro colpo per la Francia. Già privi ​​di Kylian Mbappé, i Blues dovranno fare a meno anche di Dayot Upamecano, difensore del Bayern Monaco, per le partite contro Israele giovedì e lunedì contro il Belgio. Colpito ai tendini del ginocchio nel pareggio concesso dal Bayern contro il Francoforte (3-3), il difensore francese non potrà partecipare al raduno dei Blues. Come indicato da L’Equipe, Upamecano ha effettuato una risonanza magnetica, il cui esito è negativo e dovrà quindi osservare un periodo di riposo.

La Francia ha anche Thuram da valutare, anche se anche in quel caso la risonanza magnetica è stata negativa.

Foto: Instagram Upamecano