Bayern Monaco, possibile nuovo scippo al Dortmund: piace Kobel

Secondo quanto riportato da Fussballtransfers, il Bayern Monaco pensa a Gregor Kobel per la porta. Lo svizzero è monitorato con attenzione dal club bavarese per la stagione 2024/25.

Con la cessione di Sommer all’Inter la squadra si sta affidando a Ulreich, che però è considerato una riserva e non una vera e propria alternativa a Neuer, il cui rientro si avvicina ma le garanzie dopo la rottura della gamba nel dicembre 2022 sono tutte da verificare. Qui entra in gioco Kobel. Lo svizzero è arrivato a Dortmund nell’estate 2021 dallo Stoccarda per 15 milioni, ma la sua valutazione in due anni si è alzata parecchio. Solo recentemente è arrivato il rinnovo di contratto fino al 2028, un modo per il suo club di tutelarsi e poterlo eventualmente cedere a una cifra importante.

Foto: Instagram ufficiale Kobel