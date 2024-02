Bayern Monaco, non solo Upamecano: un altro difensore va verso il forfait in vista della Lazio

Giungono ancora brutte notizie per il tecnico del Bayern Monaco Thomas Tuchel. Questa volta non dal campo, bensì dall’infermeria. Oltre a Upamecano squalificato, non ci sarà nemmeno Sacha Boey per la sfida di ritorno con la Lazio, in programma tra tre settimane in terra tedesca e valida per gli ottavi di ritorno di Champions. Il difensore ha infatti riportato un brutto infortunio che non gli permetterà di prendere parte al match contro i biancocelesti.

Di seguito il comunicato del Bayern:

“L’FC Bayern dovrà fare a meno di Sacha Boey nelle prossime settimane. Il nuovo arrivato ha riportato una grossa lacerazione nella parte posteriore della coscia sinistra. E’ questo il risultato di un esame effettuato dal dipartimento medico dell’FC Bayern”.

Foto: Twitter Bayern Monaco