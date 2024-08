Bayern Monaco, Neuer allontana il ritiro: “Se mi divertirò ancora e se avremo successo continuerò”

Il portiere del Bayern Monaco Neuer ha rilasciato un’intervista a Kicker, svelando di non voler abbandonare il calcio giocato, nonostante la decisione di lasciare la nazionale tedesca: “Non si prende una decisione dall’oggi al domani, ma la mia è stata una scelta consapevole. Dopo il grave infortunio che avevo subito il mio obiettivo era reagire e fare tutto il possibile per tornare a vestire la maglia della Germania. In quel periodo non c’è stato un secondo in cui non abbia pensato alla fine della mia storia in nazionale e dopo l’amara eliminazione agli Europei in casa ho pensato che fosse il momento giusto. Con il Bayern, però, non inizio la stagione con l’idea di salutarci alla fine dell’anno, se mi divertirò ancora e se avremo una stagione di successo con il nuovo staff tecnico e ci sarà un nuovo slancio allora andrò sicuramente avanti. Vediamo cosa succede”.

Foto: Twitter Bayern