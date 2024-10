Bayern Monaco, Musiala torna in gruppo. Risolti i problemi all’anca

Buone notizie in casa Bayern Monaco. Dopo aver saltato le ultime partite internazionali con la Germania e ancora prima la gara contro l’Eintracht Francoforte a causa di un problema all’articolazione dell’anca, Jamal Musiala è prossimo al rientro in gruppo – riferisce ufficialmente il club bavarese – dopo essersi allenato individualmente sul campo per la prima volta oggi. A lui si è unito anche Dayot Upamecano, che si è allenato da solo anche nella giornata di ieri dopo aver recuperato da un problema muscolare alla coscia.

Foto: Instagram Musiala