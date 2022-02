Tegola per il Bayern Monaco, che non sta attraversando un periodo felicissimo in termini di prestazioni e risultati. Con un comunicato ufficiale, la società bavarese ha comunicato che Thomas Muller è risultato positivo al coronavirus. Il giocatore, si legge, sta bene ed è in isolamento domiciliare. Muller aveva già avuto il Covid lo scorso anno.

FOTO: Twitter Bayern