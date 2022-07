Bayern Monaco, minacce di morte dei tifosi tedeschi a Lewandowski

L’epilogo della storia tra Robert Lewandowski e il Bayern Monaco potrebbe essere davvero poco amichevole. Secondo quanto riportato dal portale polacco Sportowe Fakt y, la decisione da parte del bomber polacco di lasciare il Bayern non è stata presa bene dai tifosi bavaresi, al punto che nelle ultime settimane sarebbero pervenute diverse minacce, anche di morte, da parte di alcuni sostenitori, rivolte all’attaccante.

Situazioni sicuramente non belle, che comunque vanno a rendere ancora più complicato un clima già teso. Lewandowski vuole sempre di più il Barcellona, ma nel frattempo deve restare in Germania, con il club tedesco che non intende liberarlo.

Foto: twitter Champions