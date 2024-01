Bayern Monaco, maglietta speciale per ricordare Beckenbauer: “Grazie Franz”

Il Bayern Monaco è in campo questa sera contro l’Hoffenheim. La prima partita senza il Kaiser, Franz Beckenbauer, scomparso i giorni scorsi.

Il club tedesco, sui propri canali social, ha pubblicato la maglia speciale con cui sta giocando questa sera, una scritta centrale “Danke Franz”.

Emotional moments before kick off as part of the tribute to one of world football’s biggest icons, Franz Beckenbauer.

Rest in peace, Kaiser! pic.twitter.com/gtVqR4Lqnm

— FC Bayern Munich (@FCBayernEN) January 12, 2024