Bayern Monaco, Kompany perde Boey: infortunio in allenamento

“L’FC Bayern dovrà fare a meno di Sacha Boey fino a nuovo avviso. Il terzino ha riportato una lesione ai legamenti della caviglia sinistra durante l’allenamento.”

Con questo comunicato il club Bayern Monaco ha annunciato che Boey, terzino che ha raggiunto la squadra tedesca dal Galatasaray quest’estate, si è fatto male in allenamento e ha accusato una lesione ai legamenti della caviglia sinistra. infortunio non da poco che terrà il francese lontano dai campi dai due fino a quattro mesi facendolo così tornare per la fine della stagione.

Foto: sito Bayern Monaco