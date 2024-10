Kimmich verso il rinnovo col Bayern Monaco

Secondo Bild, il totem del Bayern Monaco Joshua Kimmich sarebbe vicino a rinnovare il suo contratto, in scadenza nel 2025. Il giocatore è divenuto una risorsa imprescindibile del club, interpretando più ruoli e divenendo un inamovibile. Sempre secondo il quotidiano tedesco, il Bayern Monaco vuole anche nominarlo capitano, per insignirlo di maggiori responsabilità e costruire su di lui i progetti futuri. A 10 anni esatti dal suo arrivo, il classe ’95 sembra quindi pronto a prolungare ulteriormente la sua avventura in Baviera.

Foto: Instagram Kimmich