Bayern Monaco, Kane: “Il Bayern deve tornare subito a vincere titoli. Entusiasta del nuovo allenatore”

L’attaccante del Bayern Monaco Harry Kane, dopo il recente rientro in squadra in seguito al termine delle ferie post-Europeo, parlando alla Bild, ha fatto capire chiaramente i suoi obiettivi e quelli del club: “Voglio continuare a segnare gol e ad aiutare la squadra. Ma una cosa è chiara: l’obiettivo principale è tornare a vincere i titoli. Dobbiamo riportare il Bayern a vincere di nuovo”. Sul nuovo tecnico Vincent Kompany: “Sono davvero entusiasta di vedere come andrà con il nuovo allenatore, il modo con cui giocheremo. Avremo molto la palla e avremo molte occasioni da rete. Questo è il modo perfetto di giocare per come la vedo io. Ci sarà sicuramente più lavoro, ho notato che i primi dieci minuti contro il Tottenham (match finito 3 a 2 per i tedeschi) sono stati dieci minuti molto duri, ma adoro questa intensità, adoro riconquistare la palla il più velocemente possibile”.

Foto: kane-instagram