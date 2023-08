Harry Kane si appresta a diventare un nuovo calciatore del Bayern Monaco. Il centravanti inglese è sbarcato nelle scorse ore a Monaco e si è subito recato in clinica per sostenere le visite mediche. È stata già svolta la prima parte, i tedeschi stanno provando la rincorsa contro il tempo per averlo già domani a disposizione per la Supercoppa.

Foto: Instagram Kane