Bayern Monaco, infortunio per Sané. Rischia di saltare il PSG

Il Bayern Monaco rischia di non avere uno dei suoi migliori calciatori nel ritorno della sfida di Champions League da disputare in casa contro il PSG. Si è fermato in allenamento l’attaccante tedesco Leroy Sané. A riportarlo è la Bild, secondo cui l’ex Manchester City avrebbe rimediato una lesione capsulo legamentosa alla caviglia. In forte dubbio la sua presenza contro i francesi in coppa.

Foto: sito ufficiale Bayern Monaco