Bayern Monaco: individuato il vice Neuer

In prima posizione con ben sei punti di vantaggio sul Bayer Leverkusen, il Bayern Monaco continua la propria corsa verso il titolo. Un cammino ancora lungo e che passa in maniera inevitabile dalla sessione invernale di calciomercato nella quale il club bavarese potrebbe chiudere qualche colpo. In particolar modo un occhio va lanciato alla porta. Neuer è il titolare indiscusso, mentre Daniel Peretz dovrà stare fuori un pò a causa di alcuni problemi renali avvertiti in allenamento. Proprio per rimediare a questo inconveniente, la società tedesca starebbe pensando di puntare subito su un altro portiere che possa essere il vice Neuer. Anche perché sennò il Bayern avrebbe solamente il 36enne Sven Ulreich per sostituire il numero uno tedesco. Secondo quanto riportato da Marca, il nome che la società avrebbe individuato sarebbe quello di Jonas Urbig del Colonia. Il Bayern Monaco sarebbe pronto a offrire ben 7 milioni di euro più bonus, ma molto dipenderà anche dalla volontà del club biancorosso visto che mancano sempre meno giorni alla chiusura del calciomercato.

FOTO: Instagram Neuer