Bayern Monaco, il comunicato sul caso Mazraoui: “Resterà in rosa”

Il Bayern Monaco ha chiarito la posizione legata a Noussair Mazraoui dopo il post del marocchino su Instagram sul conflitto in Medio Oriente. Ecco il comunicato del club bavarese:

Questa settimana l’FC Bayern Monaco ha avuto una conversazione dettagliata e chiarificatrice con Noussair Mazraoui. Il motivo della discussione sono stati i post di Mazraoui su Instagram in relazione al terrorismo contro Israele quasi due settimane fa, che hanno suscitato irritazioni e critiche.

“Noussair Mazraoui ci ha assicurato in modo credibile che, come persona amante della pace, rifiuta risolutamente il terrorismo e la guerra e non ha mai avuto intenzione di causare irritazione con i suoi incarichi”, ha affermato Jan-Christian Dreesen, amministratore delegato del Bayern, spiegando anche che: “L’FC Bayern condanna l’attacco di Hamas a Israele”. Noussair Mazraoui ha anche dichiarato:“Condanno tutto il terrorismo e le organizzazioni terroristiche”.