Bayern Monaco, i convocati per la tournée in Giappone: c’è Sommer

Il Bayern Monaco ha reso noti i convocati per la tournée in Giappone. Presente anche Yann Sommer, portiere che – come raccontato – è un obiettivo dell’Inter per il posto Onana. Out, invece, gli infortunati Neuer, Choupo-Moting, Guerreiro, Muller e Tillman e Buchmann, oltre a Sabitzer, Nubel e Schenk, che stanno per lasciare il Bayern.

Portieri: Ulreich, Sommer, Hulsmann.

Difensori: Upamecano, Kim, De Ligt, Pavard, Davies, Sarr, Laimer, Mazraoui, Stanisic, Tikvic.

Centrocampisti: Kimmich, Goretzka, Wanner, Vidovic, Gravenbearch, Kratzig, Pavlovic, Ibrahimovic.

Attaccanti: Gnabry, Sané, Coman, Mané, Tel, Musítala.

Foto: Twitter ufficiale Bayern Monaco