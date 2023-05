Bayern Monaco, Hainer presenta Dreesen: “Lui conosce a fondo il club. Siamo alla ricerca del nuovo direttore sportivo”

A seguito della vittoria della Bundesliga da parte del Bayern Monaco, la notizia del licenziamento di Oliver Kahn e Hasan Salihamidžić si è imbattuta sui festeggiamenti del club bavarese. Non è servito molto tempo al presidente Hainer per annunciare e presentare il nuovo CEO del Bayern. Si tratta di Jan-Christian Dreesen, presentato oggi alla stampa dal presidente del club: “Dreesen conosce a fondo l’azienda, è incredibilmente popolare tra i dipendenti e questo è un fattore di stabilità. Siamo molto lieti di essere riusciti a convincerlo a ricoprire questo ruolo. Stiamo cercando un successore per la posizione di direttore sportivo”. Poca chiarezza invece sulle motivazioni della separazione con i due ex dirigenti: “Abbiamo avuto uno scambio di opinioni con la Dirigenza e il CDA. Abbiamo visto segnali di avvertimento e abbiamo deciso di ricominciare da capo per la nuova stagione e separarci da Oliver Kahn e Hasan Salihamidžić”.

Foto: Twitter Bayern Monaco