Bayern Monaco-Friburgo, le formazioni ufficiali

Mentre è in scena Heidenheim–Augsburg, con i padroni di casa in vantaggio per 2 a 0, tra pochissimo scenderà in campo anche il Bayern Monaco contro il Friburgo. La squadra di Kompany, in caso di vittoria, supererebbe in classifica il Leverkusen, che ieri ha interrotto la sua lunghissima striscia di imbattibilità contro il Lipsia.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Boey, Dier, Upamecano, Davies; Kimmich, Pavlovic; Olise, Musiala, Gnabry; Kane. A disposizione: Ulreich, Goretzka, Coman, Dier, Palhinha, Davies, Boey, Müller, Laimer. Allenatore: Kompany.

FRIBURGO (4-2-3-1): F.Muller; Kubler, Rosenfelder, Lienhart, Gunter; Eggestein, Osterhage; Doan, Rohl, Grifo; Adamu. Allenatore: Schuster.

Foto: Instagram Bayern Monaco