Bayern Monaco e Leverkusen non si superano: è 1-1 all’Allianz Arena

Termina 1-1 la super sfida in Germania tra Bayern Monaco e Bayer Leverskusen. Un punteggio che accontenta i campioni di Germania in carica, di Alonso, che escono indenni dall’Allianz Arena. Il Bayern fa una gara di spessore, attacca, chiude la partita con 18 tiri, 8 in porta. Ma il Bayer Leverkusen regge l’urto e anzi, al primo tiro segna con Andrich al 31′. La risposta del Bayern è veemente e al 39 pareggia con un super gol du Pavlovic. Nella ripresa, assalto degli uomini di Kompany, ma il risultato non cambia. Finisce 1-1. In classifica il Bayern resta primo con 13 punti, segue il Lipsia a 11, poi Leverkusen e Dortmund a 10.

Foto: twitter Bayern