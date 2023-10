Bayern Monaco, dirigenza al lavoro per rinnovare i contratti di Neuer e Müller

Secondo quanto riportato dal quotidiano tedesco Kicker, il Bayern Monaco sarebbe al lavoro per trovare l’accordo con Manuel Neuer e Thomas Müller per rinnovare i rispettivi contratti. I due tedeschi vanno in scadenza a fine stagione e i bavaresi vorrebbero tenerli fino al 2025.

Foto: twitter ufficiale bayern