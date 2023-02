Bayern Monaco, confermata l’assenza di Mané

Il Bayern Monaco di Julian Nagelsmann dovrà fare a meno di Sadio Mané in attacco per sfidare il PSG in Champions League. L’ex Liverpool, come già preannunciato dal tecnico tedesco, non sarà disponibile per l’andata degli ottavi di finale della competizione. Partita in programma al Parco dei Principi domani alle 21. Di seguito la lista dei convocati diramata dal club bavarese su Twitter.

Foto: Instagram ufficiale Mané