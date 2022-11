Bayern Monaco, che periodo per Choupo Moting!

Due gol in due minuti, assurdo ciò che è successo all’Olympiastadion di Berlino nella partita contro l‘Herta. L’attaccante camerunense tra il 37′ e il 38′ minuto riesce a siglare una doppietta in meno di due minuti sottolineando il suo straordinario periodo di forma. Il bomber riscoperto è già a 10 gol tra Bundesliga e Champions e sembra che in questo momento nessuno possa toglierli il posto. Una bella storia di riscatto dopo anni di panchina e oscurato da campioni.

Foto: Twitter Bayern