Bayern, de Ligt potrebbe stare fuori dalle 4 alle 6 settimane

La sconfitta con il Saarbrücken, squadra di terza categoria tedesca, in Coppa di Germania è stata l’apice della serata più nera in casa Bayern Monaco. I bavaresi infatti hanno dovuto fare i conti anche con l’infortunio di Matthijs de Ligt, costretto a lasciare il campo dopo solo 24 minuti a causa di un problema al ginocchio. Secondo quanto raccolto dalla BILD, l’olandese avrebbe riportato un problema al legamento interno con l’apparato capsulare del ginocchio destro sarebbe danneggiato. I tempi di recupero sarebbero quindi stimati attorno alle 4/6 settimane. Il Bayern Monaco non ha ancora emesso un comunicato ufficiale sulle condizioni dell’ex Juventus, ma si teme comunque un altra tegola in difesa per Tuchel.

Foto: Instagram De Ligt