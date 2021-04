Bayern Monaco, altra tegola per la Champions: anche Coman ko

Timore in casa Bayern Monaco per le condizioni di Kingsley Coman: il 24enne si è infortunato dopo 30 minuti contro l’Union Berlino, gara terminata poi 1-1. Un colpo forte al perone e la sostituzione, il francese ex Juve e match winner della finale 2020, potrebbe rischiare di dover saltare la gara contro il Paris Saint-Germain di Champions League.

Il Bayern ha ancora fuori Lewandowski e Gnabry, quest’ultimo alle prese con il Covid.