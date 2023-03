Bayern Monaco, accordo di 2 anni e mezzo con Tuchel. Oggi l’ufficialità

Ieri sera è arrivato uno scossone improvviso sulla panchina del Bayern Monaco. Il club tedesco ha deciso di esonerare l’allenatore Julian Nagelsmann per affidare la guida tecnica a Thomas Tuchel. Una notizia arrivata dalla Germania, dove si spiegava che l’avvicendamento tra i due tecnici era ormai nelle fasi conclusive, in attesa della firma del tecnico prevista per oggi. Per l’ex allenatore tra le altre del Borussia Dortmund è pronto un contratto di 2 anni e mezzo (fino a giugno 2025) ed esordirà proprio da ex nel Klassiker in programma l’1 aprile.

Nagelsmann, che ha comunque condotto i bavaresi ai quarti di finale di Champions eliminando il Paris Saint Germain, avrebbe pagato duramente la sconfitta, avvenuta domenica scorsa, col Leverkusen. Una sconfitta che, tra l’altro, ha permesso al BVB il sorpasso in classifica. Adesso sulla panchina siederà Tuche, colui aveva rifiutato il Bayern nel 2018, quando a Monaco cercavano il sostituto di Heynckes ma, come aveva detto proprio Tuchel a L’Équipe, l’offerta del Bayern era arrivata troppo tardi e lui aveva già accettato il Paris Saint-Germain. Adesso Tuchel riproverà come nel 2021 a vincere la Champions, come quando era stato esonerato dal PSG ed è diventato campione con il Chelsea.

Foto: Twitter chelsea