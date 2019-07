Bayern-Milan 1-0, bravi i rossoneri ma c’è da lavorare. Theo Hernandez il migliore, ma esce per infortunio…

Allo stadio Children’s Mercy Park di Kansas City va in scena il primo match di ICC del nuovo Milan di Marco Giampaolo, per i rossoneri moltissimi assenti: oltre a Romagnoli, Suso e Musacchio, affaticamento anche per Ricardo Rodriguez Il ruolo di trequartista è coperto da Daniel Maldini, figlio minore di Paolo, che deve convincere il mister a concedergli un posto in prima squadra, Borini e Calhanoglu provati come mezzala e Castillejo come punta, Giampaolo inizia a testare la duttilità della sua rosa. Al 4′ Theo Hernandez è subito pericoloso con un’azione personale sull’out di sinistra che si conclude con un tiro alto di Lucas Biglia. Il Milan però fatica ad uscire e il Bayern si affaccia più volte nella metà campo rossonera, al 30′ una grande azione del solito Theo Rodriguez porta ad un tiro di Daniel Maldini che sfiora l’incrocio. Due minuti dopo i baveresi sfiorano il vantaggio, Renato Sanches da fuori lascia partire un bolide che finisce a lato di pochi centimetri. Il nuovo terzino sinistro rossonero parte con un’ennesima azione pericolosa ma cade in un contrasto e si procura una distorsione alla caviglia, al suo posto entra Conti. Allo scadere della prima frazione Kimmich trova un assist rasoterra per Goreztka che mette la palla all’angolino più lontano da Gigio Donnarumma. Al 57′ entra Cutrone per Maldini, Patrick ce la mette tutta per portare la propria squadra al pareggio ma si divora un’occasione clamorosa; al 64′ Sule gli rinvia addosso e lui calcia proprio contro Ulreich. Al 76′ ci prova anche Calhanoglu, ma anche il suo tiro viene respinto in angolo. Sul finale vengono annullati due gol al Bayern, il primo ad Arp per tocco di mano ed il secondo ad Alaba per fuorigioco. Nonostante la sconfitta, Giampaolo può ritenersi soddisfatto, Theo Hernandez, anche se solo per 45′, è stato il migliore dei rossoneri, prove di spessore per Calabria, Gabbia e Strinic, che non giocava da marzo e concede il gol agli avversari. Gara sicuramente positiva anche per Maldini. Biglia si carica addosso tutto il centrocampo con buoni risultati, dopo questa gara il suo futuro sembra essere più vicino ai rossoneri. C’è molto da lavorare, ma si notano già segnali importanti, aspettando gli indisponibili e, soprattutto, i nuovi innesti.

TABELLINO

Bayern Monaco (4-3-3): Neuer ( dal 46′ Ulreich); Kimmich (dal 46′ Mihaljevic), Sule, Pavard, Davies; Goretzka, Tolisso ( dal 46′ Singh); Muller ( dall’80’ Stiller), Lewandoski, Coman ( dal 59,Alaba). All: Kovac.

Milan ( 4-3-2-1 ): Donnarumma; Calabria, Gabbia, Strinic, Theo Hernandez ( dal 44′ Conti); Borini, Biglia, Calhanoglu; Maldini ( 58′ Cutrone); Castillejo, Piatek. All: Giampaolo

Arbitro: Allen Chapman

Marcatori: 45’+3 pt Goretzka (B)

Note: Calhanoglu ammonito per gioco scorretto. Recupero: 3′ pt, 2′ st