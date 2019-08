Bayern, le prime parole di Coutinho: “Ho grandi ambizioni e qui posso raggiungerle”

Dopo il comunicato del Barcellona, ecco la risposta del Bayern Monaco riguardo l’acquisto di Philippe Coutinho. Il club bavarese ha annunciato l’accordo e riportato, tra le altre, le prime parole del brasiliano come giocatore del club più titolato di Germania. Questa la nota: “FC Bayern Monaco ha completato il trasferimento di Philippe Coutinho. Il nazionale brasiliano ha superato le visite mediche di domenica e ha firmato il proprio contratto al quartier generale del club. Coutinho trascorrerà inizialmente una stagione in prestito dal Barcellona. Il Bayern si è riservato un’opzione di acquisto del 27enne al termine del prestito, il 30 giugno 2020. Philippe Coutinho ha detto: «Per me, questo trasferimento significa una nuova sfida in un nuovo paese e con uno dei migliori club d’Europa. Non vedo l’ora di iniziare. Come il Bayern, ho grandi ambizioni e sono convinto di poterle realizzare assieme ai miei nuovi compagni»“.

Foto: twitter ufficiale Bayern Monaco