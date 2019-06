Bayern, l’agente di Boateng allo scoperto: “Non cerchiamo altri club”

Negli ultimi giorni è stato dato come sicuro partente in casa Bayern Monaco, ma ora Jerome Boateng frena. L’agente del difensore tedesco, Christian Nerlinger, è intervenuto ai microfoni di Kicker per fare chiarezza sul futuro del suo assistito: “Non sono alla ricerca di un club, quando si parla di un giocatore di livello mondiale come Jerome e si conoscono i parametri, sono i club a presentarsi. Abbiamo deciso di non parlare con altri club a causa dell’esperienza della scorsa estate con il Psg”.

Foto: Sport Bild