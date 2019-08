Bayern, la replica di Rummenigge a Sanches: “Parole inappropriate”

Dopo le parole di Renato Sanches, che aveva lamentato uno scarso impiego e chiesto al Bayern Monaco la cessione, non si è fatta attendere la risposta della dirigenza bavarese. A parlare è stato il CEO Karl-Heinz Rummenigge, che ha detto: “Non è appropriato fare determinate dichiarazioni e andar via subito dopo la prima o seconda partita. Qui avrà altre opportunità, puntiamo tutti su di lui. Fondamentalmente capisco che un calciatore possa essere infelice se non gioca, ma troverà spazio“.

Foto: tonline.de