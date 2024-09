Bayern, Kompany pazzo di Olise: “Ha ancora ampi margini di miglioramento”

Il Bayern Monaco si coccola la nuova stella, il francese Michael Olise, autore di una doppietta in Champions e di un avvio strepitoso.

Il tecnico dei bavaresi, Vincent Kompany, ha così parlato del gioiellino: “Penso che stia giocando un ruolo importante, cosa non facile quando si arriva in Bundesliga e in un club come il Bayern. Farà altri passi. Dal mio punto di vista, questo è molto positivo, ma lo tengo d’occhio anche perché so che è importante che continui a fare quello che sta facendo se vogliamo godere di buoni momenti”. Olise è stato ingaggiato per 60 milioni di euro dai giganti bavaresi a luglio, ma si è unito al suo nuovo club solo al termine dei Giochi Olimpici, dove ha vinto la medaglia d’argento. Per me non è stato così negativo che sia andato al torneo olimpico perché è arrivato in ottima forma al Bayern Monaco”

Foto: Instagram Bayern