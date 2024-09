Bayern, Kompany: “Nessuna differenza tra Dinamo Zagabria e Barcellona. Vogliamo solo fare punti”

Il focus di Vincent Kompany è sulla sfida di domani. Il Bayern Monaco affronterà la Dinamo Zagabria e il tecnico biancorosso, intervenuto in conferenza stampa, ha commentato: “Non riesco a fare troppe distinzioni tra le singole partite. Non dovrebbe esserci alcuna differenza tra la Dinamo Zagabria e il Barcellona. Vogliamo raggiungere i nostri obiettivi in ​​ogni partita e fare punti. Conosciamo i punti di forza e deboli dell’avversario. Questa è la nostra priorità.

L’arbitro? A volte parliamo di cose del genere, di evitare cartellini inutili. Ma prima di tutto si tratta del nostro gioco, di cosa vogliamo fare, quindi ci concentriamo totalmente sulla partita. Per il Bayern si tratta sempre di giocare in modo dominante. Il debutto in Champions da allenatore? Non mi aspettavo questa domanda. Non ci ho pensato per niente. Mi preparerò per la partita proprio come l’ultima contro il Kiel e la prossima contro il Werder Brema. È sempre calcio. Dobbiamo giocare la partita.

La Dinamo Zagabria? Sono una squadra talentuosa e tecnicamente brava. Sono abituati ad avere palla nella propria trequarti e a cercare gli spazi. Sono una squadra che è brava a difendere la propria area, concedendo pochissimo spazio. Vogliamo imporre loro il nostro gioco. Speriamo che questo porti al successo