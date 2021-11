Bayern ko, Neuer: “Assurdo perdere contro una squadra come l’Augsburg”

Il Bayern Monaco è uscito sorprendentemente sconfitto ieri sera dalla gara contro l’Augsburg, penultima in Bundesliga. Evidentemente la settimana complicata, con i casi Covid e i no vax in squadra ha creato qualche problema ai bavaresi.

A parlare di questo, ai microfoni di TZ, è stato il portiere, Manuel Neuer, che è andato giù pesante.

Queste le sue parole: “Questo risultato è molto deludente. Dobbiamo assolutamente vincere contro una squadra così come l’Augsburg, assurdo pensare solo di poterci perdere, invece è accaduto. Abbiamo qualità superiore. Il problema è che nel primo tempo non siamo stati in campo. Non abbiamo avuto il coraggio di andare avanti e non abbiamo creato abbastanza occasioni. Dobbiamo fare meglio in difesa. Non abbiamo difeso bene visto come sono arrivate le due reti. Quello che mi preoccupa è che abbiamo creato poche possibilità da rete. Di solito creiamo tanto ma non questa volta”.

Foto: Twitter Bayern