Bayern, infortunio per Alaba: il comunicato del club

Durante il riscaldamento della partita disputata ieri da Red Bull Lipsia e Bayern Monaco e finita 1-1, David Alaba è stato costretto a fermarsi per un problema muscolare e rinunciare all’incontro. Il club bavarese ha diramato oggi un comunicato sul proprio sito ufficiale nel quale conferma l’infortunio del difensore austriaco: “Il Bayern sarà per un po’ di tempo privo di David Alaba, dopo che il nazionale austriaco si è strappato un muscolo della coscia sinistra riscaldandosi per il big match del sabato di Bundesling in casa del RB Lipsia. La diagnosi è stata annunciata domenica dopo i testi clinici effettuati dallo staff medico del Bayern, guidato dal dottor Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt“.

Foto: sito ufficiale Bayern