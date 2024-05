Tegola per il Bayern Monaco che vede fermarsi per infortunio Raphael Guerreiro. Il nazionale portoghese si è procurato un infortunio alla caviglia nella partita di ieri di Bundesliga contro lo Stoccarda e, come fa sapere il club bavarese, salterà le prossime partite. Il rischio è che la sua stagione sia finita. Di certo non ci sarà con il Real Madrid.

Foto: Twitter Bayern