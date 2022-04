Bayern in dodici in campo: respinto il ricorso del Friburgo

La DFB si è ufficialmente espressa sul caso dello scorso weekend, quando il Bayern ha giocato per una manciata di secondi in dodici in campo. Il Friburgo, che ha perso 4-1, ha dunque presentato ricorso nella speranza che il risultato venisse ribaltato. La Federcalcio tedesca, però, respingendo il ricorso ha confermato il risultato.

FOTO: Twitter Bayern