Bayern in crisi, 4 partite senza vittoria in Bundesliga. Muller: “Sbalorditi e devastati”

Il Bayern Monaco non sa più vincere in Bundesliga. Sorprendente la striscia negativa che vede i bavaresi protagonisti di quattro partite senza vittorie (una sconfitta e tre pareggi). Dopo l’inaspettato ko nel derby contro l’Augsburg, Thomas Muller ha così commentato il momento del della squadra: “Dopo 4 partite senza vittorie, siamo sbalorditi e devastati. Avevamo creato molte occasioni, ma se non le sfrutti alla fine ti restano zero punti”.

Foto: sito UEFA