Bayern, il presidente Hainer annuncia due rinnovi imminenti: si tratta di Goretzka e Sule

Il presidente del Bayern Monaco, Herbert Hainer, ha parlato della volontà del club di rinnovare il contratto di Leon Goretzka e Niklas Sule: “Leon è migliorato molto negli ultimi mesi, è diventato uno dei giocatori più importanti per noi e vogliamo prolungare con lui. Anche Niklas è fondamentale per il club, per quanto riguarda lui ci siederemo al tavolo in primavera”. I due giocatori sono entrambi in scadenza di contratto nel 2022.