Bayern, il ds Salihamidzic conferma: “Ribery non rinnoverà. E su Coman…”

Franck Ribery lascerà il Bayern Monaco al termine della stagione. Dopo le parole del presidente Hoeness, arriva la conferma da parte del direttore sportivo Hasan Salihamidzic, intervenuto così ai media tedeschi soffermandosi sul futuro del francese: “Il presidente ci ha parlato, Ribery non rinnoverà. Sarà un anno di grandi cambiamenti, ma intanto ci godiamo le buone prestazioni di Franck e i suoi assist. Le parole di Coman? Non ho parlato con lui, ma sicuramente ha espresso le sue emozioni: la riabilitazione non è mai divertente. Ha avuto due infortuni gravi e ha pensato questo, ma ha un grande futuro davanti”.

Foto: Twitter ufficiale Bayern Monaco