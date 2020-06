Bayern, il ds Salihamidzic: “Calciomercato folle prima della crisi. Ma adesso…”

Hasan Salihamidzic, direttore sportivo del Bayern Monaco, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club tedesco. Queste le sue parole sul prossimo mercato: “Prima di questa crisi il mercato aveva preso sembianze folli. Ovviamente io posso parlare solo per il Bayern e noi siamo sempre riusciti a lavorare con ragionevolezza. E non vogliamo smettere di farlo in futuro. Ma adesso nasceranno delle opportunità”.

Foto: Twitter ufficiale Bayern Monaco