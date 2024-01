Bayern, grave infortunio per Coman, si teme la rottura dei legamenti del crociato. Tuchel: “Sembra serio, aspettiamo gli esami”

Brutta grana per il Bayern Monaco, che vince in casa dell’Augsburg ma richia di perdere Kingsley Coman fino a fine stagione. L’ex Juve e PSG è uscito durante la gara per un grave infortunio al ginocchio. Si teme la rottura del legamento crociato,

Così Tuchel a fine gara: “E’ un infortunio al ginocchio, dovremmo aspettare i test medici che ci diranno qualcosa in più. Sembra un infortunio serio. È uscito subito. Non c’era possibilità di continuare a giocare”.

Foto: twitter Bayern