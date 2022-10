Bayern già certo del primo posto, Kimmich: “Vogliamo vincere ogni partita”

Il Bayern è ormai certo del primo posto alla vigilia della sfida contro l’Inter ma, intervenuto i in conferenza stampa, Joshua Kimmich, ha subito chiarito che in campo non scenderà un Bayern rinunciatario: “Ho letto tante speculazioni sulle nostre scelte tattiche, noi vogliamo mandare dei segnali, non solo alla squadra ma anche fuori. Vogliamo far vedere divertimento in campo, vogliamo vincere ogni partita. Poi vedremo come scenderemo in campo domani, ieri abbiamo analizzato la gara del weekend mentre oggi e domani ci concentreremo sulla gara con l’Inter“. Infine, il centrocampista tedesco ha così chiuso il suo intervento: “Se siamo i favoriti per la vittoria della Champions? Può essere, a inizio stagione nessuno ci pensa, è una cosa che si decide da febbraio in poi. Noi siamo orgogliosi di aver fatto bene in un gruppo difficile e di esserci qualificati agli ottavi con due giornate di anticipo e la certezza del primo posto. È questo che conta per ora“.

Foto: Bild