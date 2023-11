Bayern fuori dalla De Bokal. Muller: “Non facciamo drammi, ci faremo perdonare”

Thomas Muller, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo la clamorosa eliminazione nella DFB Pokal, la coppa di Germania, contro il Saarbrucken, squadra di terza serie tedesca.

Queste le sue parole: “Come ho già detto altre volte noi, come squadra, vogliamo sempre vincere, ma quando perdiamo dobbiamo onorare e rispettare il supporto dei nostri tifosi che viaggiano fino a qui durante la settimana e riempiono la tribuna per tifare per noi. L’ho detto ancora ai miei compagni e in futuro questo aspetto migliorerà. La delusione dei tifosi è comprensibile e posso solo scusarmi. Ma in futuro non solo questo cambierà, faremo in modo di ripagarli e farci perdonare”.

Foto: Instagram Muller