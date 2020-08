Bayern, Flick ci crede: “Se saremo al 100% potremo battere il Psg”

Alla vigilia della finale di Champions League contro il Psg, queste le sensazioni dell’allenatore del Bayern Monaco, Hans Flick: “Siamo felici di poter giocare contro una delle migliori squadre del mondo, con uno dei migliori allenatori, apprezzo molto Tuchel. È una grande squadra con molta velocità in campo e ottimi giocatori. Non vediamo l’ora che arrivi la partita di domani perché è ovviamente un momento clou. Ecco perché cercheremo di dare il meglio che possiamo, perché se tutti sono al 100% possiamo vincerla”. Alcune indicazioni sui giocatori: “Pavard? Sarà con noi, ma non sono convinto sia al 100%. Sto aspettando l’allenamento finale oggi. Perisic, Coutinho e Coman hanno fatto molto bene il loro lavoro e hanno dimostrato quanto siano importanti. Domani abbiamo la terza partita in una settimana e ovviamente dobbiamo prestare attenzione. Ma decideremo tutto oggi, dopo l’allenamento”.

Foto: sito ufficiale Bayern Monaco