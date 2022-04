Bayern, errore nei cambi: per alcuni secondi ha giocato in 12. Nagelsmann: “Svista del quarto uomo”

Una clamorosa svista mette in discussione la vittoria ottenuta dal Bayern Monaco contro il Friburgo nella gara di Bundesliga disputata oggi, in cui i bavaresi si sono imposti con un rotondo 1-4. Nel finale di gara, infatti, Julian Nagelsmann ha effettuato un doppio cambio, togliendo dal campo Kinglsey Coman e Corentin Tolisso per inserire Marcel Sabitzer e Niklas Sule.

Coman, però, non è uscito immediatamente dal terreno di gioco, facendo sì che il Bayern si sia trovato per alcuni secondi con dodici uomini sul terreno di gioco. Il direttore sportivo del Friburgo Jochen Saier, parlando dopo la gara, ha chiesto chiarezza: “Devo riguardare quanto accaduto, ci siamo accorti subito che il Bayern Monaco stesse giocando con undici giocatori di movimento più il portiere. Non avevo mai vissuto un’esperienza così bizzarra, non posso dire se avrà delle conseguenza perché faremo le nostre valutazioni”.

Lo stesso Nagelsmann ha provato a spiegare: “Sulla lavagnetta luminosa c’era il numero sbagliato e quindi Coman non sapeva di dover uscire. Siamo stati in 12 per otto-nove secondi e in questo frangente non è successo nulla di clamoroso”.

Foto: Twitter personale Nagelsmann